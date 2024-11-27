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Калужский «Кристалл» выиграл суд о праве на бренд Mariachi

Калужский «Кристалл» выиграл суд о праве на бренд Mariachi

Суд по интеллектуальным правам удовлетворил иск калужского ликеро-водочного завода «Кристалл» и досрочно прекратил правовую охрану товарного знака Mariachi, принадлежащего мексиканскому подразделению французской компании Pernod Ricard.

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