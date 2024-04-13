Увидеть Париж – и умереть. Французы бьют тревогу из-за "фекального загрязнения" перед Олимпиадой

Французские чиновники бьют тревогу из-за "фекального загрязнения" Сены. Перед самым началом Олимпиады-2024 специалисты обнаружили, что вода в главной французской реке не просто грязная, а представляет опасность для здоровья спортсменов.
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