Как выглядит социальное и экономическое неравенство в разных уголках Земли

Эта подборка фотографий, сделанных в разных уголках мира, начиная амазонскими джунглями и заканчивая трущобами в Лагосе, затрагивает проблемы экономического и социального неравенства, которые актуальны в любом обществе.
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