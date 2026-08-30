Джоли вновь видели на Украине: Килинкаров предположил, сколько это стоило

Американскую актрису Анджелину Джоли вновь видели на Украине. Политик Спиридон Килинкаров объяснил, почему это "абсолютно пустая история" и указал, что актриса имеет с подобных поездок определённые выгоды.
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