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Закон, порядок, государство

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Почетный житель Уссурийска Александр Дворников назначен председателем ДОСААФ России

Почетный житель Уссурийска Александр Дворников назначен председателем ДОСААФ России

Бывшего командующего Южного военного округа, почетного гражданина Уссурийска Александра Дворникова назначили председателем ДОСААФ России, сообщает ИА UssurMediaсо ссылкой на пресс-службу общества.

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