«Джиро д’Италия». 1-й этап. Гонщики проедут 160 км по Албании

«Джиро д’Италия-2025» 1-й этап Дуррес – Тирана (Албания) 160 км Профиль/Карта Начало – 14.30 по московскому времени Фавориты Примож Роглич (Словения, Red Bull – BORA – hansgrohe) Кэйден Гровс (Австралия, Alpecin – Deceuninck) Сэм Беннетт (Ирландия, Decathlon AG2R La Mondiale) Ричард Карапас (Эквадор, EF Education – EasyPost) Эган Берналь (Колумбия, INEOS Grenadiers) Луис Мейнтьес (ЮАР, Intermarché – Wanty) Дерек Джи (Канада, Israel – Premier Tech) Джулио Чикконе (Италия, Lidl – Trek) Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) Томас Пидкок (Великобритания, Q36.
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