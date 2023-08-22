От ботика Петра Первого до воссоединения с южными территориями России: День государственного флага

Сегодня, 22 августа, в России отмечается День государственного флага. Само появление российского триколора тесным образом связано с появлением и становлением в нашей стране собственного мощного флота.
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