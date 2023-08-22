Военное обозрение

3 517 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Александров
    Товарищи лётчики! Очень хочу посмотреть на F-16 в парке "Патриот". Понимаю, что дело не простое ... Александров Викто...Спикер Воздушных ...
  • Виктор Александров
    Товарищи лётчики! Очень хочу посмотреть на F-16 в парке "Патриот". Понимаю, что дело не простое ... Александров Викто...Зеленский: Греция...
  • Виктор Александров
    Товарищи лётчики! Очень хочу посмотреть на F-16 в парке "Патриот". Понимаю, что дело не простое ... Александров Викто...Опыт Спецоперации...

От ботика Петра Первого до воссоединения с южными территориями России: День государственного флага

От ботика Петра Первого до воссоединения с южными территориями России: День государственного флага

Сегодня, 22 августа, в России отмечается День государственного флага. Само появление российского триколора тесным образом связано с появлением и становлением в нашей стране собственного мощного флота.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх