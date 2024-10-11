Алаудинов: в рядах ВСУ в Курской области царит паника, враг бежит через границу

Как сообщил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов, в рядах ВСУ на курском направлении царит паника, украинские военные с техникой бегут через границу.
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