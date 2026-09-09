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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гауфф отыграла два матчбола у Андреевой и вышла в полуфинал US Open. Коко ведет в личке с Миррой 6:0

Коко Гауфф обыграла Мирру Андрееву в четвертьфинале US Open – 2:6, 7:6(7), 6:2. На тай-брейке второго сета она отыграла два матчбола.

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