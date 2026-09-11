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Крымская газета

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Психолог объяснила, почему люди привязываются к вещам

Психолог объяснила, почему люди привязываются к вещам

Если человек не расстаётся с определённым предметом — спит в нём, ест, работает, — речь может идти не о любимой вещи, а о «якоре безопасности».

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