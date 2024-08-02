Экипажи танков Т-72Б3 уничтожили опорные пункты и боевую технику ВСУ в зоне СВО

Скриншот видео Экипажи танков Т-72Б3 группировки войск "Север" в ходе боевой работы уничтожили опорные пункты и боевую технику военнослужащих ВСУ и украинских националистов в зоне проведения спецоперации РФ.
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