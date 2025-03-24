Сверхзадача: похудеть к лету!

Вчера иду по супермаркету, глазами, естественно, сельдерей ищу. ЗОЖ - наш рулевой и скоро весна, пора на охоту, а у меня теперь из-за новогодних недетских подарков попа и джинсы не могут составить единый пазл.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии