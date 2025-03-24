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Сверхзадача: похудеть к лету!

Сверхзадача: похудеть к лету!

Вчера  иду  по  супермаркету,  глазами,  естественно,  сельдерей  ищу. ЗОЖ - наш рулевой и скоро весна, пора на охоту, а у меня теперь из-за новогодних недетских подарков попа и джинсы не могут составить единый пазл.

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