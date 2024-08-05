Уничтожение ПВО перед тайной высадкой морпехов. Путин готовит штурм Одессы?

Александр Лагуткин

Освобождение Одессы как раз не только политическая, но и военно-стратегическая задача. Во первых была бы разблокирована российская группировка войск в Приднестровье. Во вторых , к России перешел бы контроль над всем северным причерноморьем вплоть до Румынии. И в третьих, - с потерей Одессы для США и НАТО теряется смысл проекта "Украина". Т.к. Крым - российский, а с потерей Одессы шансы создать там новые базы НАТО равны нулю. Но блокировка и освобождение Одессы труднейшая задача. С одной стороны её прикрывают Румыния и Молдова. С другой она прикрыта морем. Остается небольшой сухопутный сектор для войсковой операции по её освобождению. Но для этого нужно взять сначала Николаев и пробить коридор к Приднестровью. Для крупной морской десантной операции у ЧФ нет в данный момент достаточного количества десантных кораблей и кораблей для мощной артподдержки такой операции. Не зря с начала СВО НАТОвские войска планомерно уничтожали крейсер Москва, и десантные корабли.