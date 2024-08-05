Коллаж Царьграда Сегодня 21K прочитали Один за другим источники по обе линии фронта сообщают о том, что русская армия интенсивно выкашивает системы ПВО в Одессе.
Уничтожение ПВО перед тайной высадкой морпехов. Путин готовит штурм Одессы?
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y
yumashev
Одессу нельзя брать штурмом уличными боями. Достаточно защитить окружением от украинского влияния и перехватить городское управление.
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21 час.
Александр Лагуткин
Освобождение Одессы как раз не только политическая, но и военно-стратегическая задача. Во первых была бы разблокирована российская группировка войск в Приднестровье. Во вторых , к России перешел бы контроль над всем северным причерноморьем вплоть до Румынии. И в третьих, - с потерей Одессы для США и НАТО теряется смысл проекта "Украина". Т.к. Крым - российский, а с потерей Одессы шансы создать там новые базы НАТО равны нулю. Но блокировка и освобождение Одессы труднейшая задача. С одной стороны её прикрывают Румыния и Молдова. С другой она прикрыта морем. Остается небольшой сухопутный сектор для войсковой операции по её освобождению. Но для этого нужно взять сначала Николаев и пробить коридор к Приднестровью. Для крупной морской десантной операции у ЧФ нет в данный момент достаточного количества десантных кораблей и кораблей для мощной артподдержки такой операции. Не зря с начала СВО НАТОвские войска планомерно уничтожали крейсер Москва, и десантные корабли.
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17 час.
Maxim
И Молдаванка и Пересы.. Ура - Морякам!
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8 час.
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