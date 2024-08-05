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Уничтожение ПВО перед тайной высадкой морпехов. Путин готовит штурм Одессы?

Уничтожение ПВО перед тайной высадкой морпехов. Путин готовит штурм Одессы?

Коллаж Царьграда Сегодня 21K прочитали Один за другим источники по обе линии фронта сообщают о том, что русская армия интенсивно выкашивает системы ПВО в Одессе.

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Комментарии
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y
yumashev
Одессу нельзя брать штурмом уличными боями. Достаточно защитить окружением от украинского влияния и перехватить городское управление.
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21 час.
Александр Лагуткин
Освобождение Одессы как раз не только политическая, но и военно-стратегическая задача. Во первых была бы разблокирована российская группировка войск в Приднестровье. Во вторых , к России перешел бы контроль над всем северным причерноморьем вплоть до Румынии. И в третьих, - с потерей Одессы для США и НАТО  теряется  смысл проекта &quot;Украина&quot;.  Т.к. Крым - российский, а с потерей Одессы  шансы создать там новые базы НАТО  равны нулю.  Но блокировка и освобождение Одессы труднейшая задача.  С одной стороны её прикрывают  Румыния и Молдова. С другой она прикрыта морем. Остается небольшой сухопутный  сектор для войсковой операции по её освобождению. Но для этого нужно взять сначала Николаев и пробить коридор к Приднестровью.  Для крупной морской десантной операции у ЧФ нет в данный момент достаточного количества десантных кораблей и кораблей для мощной артподдержки такой операции. Не зря с начала СВО НАТОвские войска  планомерно уничтожали  крейсер Москва, и десантные корабли.
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17 час.
Maxim
И Молдаванка и Пересы.. Ура - Морякам!
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8 час.

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