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Калужские новости

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Прием заявок на участие в премии «Калужский Бизнес - 2026» продолжается

Прием заявок на участие в премии «Калужский Бизнес - 2026» продолжается

Премия вручается с 2017 года, в этом году пройдет девятая церемония (из-за пандемии ковида одно мероприятие не состоялась).

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