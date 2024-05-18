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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Форвард «Зенита» Сергеев о чемпионской гонке: «Все отлично, паники нет. Победа над ЦСКА пойдет нам в плюс в концовке чемпионата»

Об этом заявил нападающий сине-бело-голубых Иван Сергеев.  «Какая атмосфера в команде? Все отлично, паники нет.

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