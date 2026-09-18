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Парик вместо своих волос: как Алёна Кравец меняла образ к 46 годам

Парик вместо своих волос: как Алёна Кравец меняла образ к 46 годам

Алёна Кравец почти всегда появляется с уложенными светлыми волосами, ярким макияжем и продуманным нарядом — этот образ давно стал её визитной карточкой.

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