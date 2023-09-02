"Бей русских!": Вчерашние союзники втыкают нож в спину России

Коська

А пусть Россия продолжает УСИЛЕННО заглядывать в ЖОПУ "братьям" и потакать ихним хотелкам. Одна уже приносит "колоссальную" помощь стране, на территории формируется ТРЕХМИЛЛИОННАЯ ВОЕНИЗИРОВАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДЛЯ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО РАЗВАЛА СТРАНЫ ИЗНУТРИ!!! ЖДЕМс, когда кто то там на верху ПРОЗРЕЕТ!!! ХОТЯ...........