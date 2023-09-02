Царьград

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"Бей русских!": Вчерашние союзники втыкают нож в спину России

"Бей русских!": Вчерашние союзники втыкают нож в спину России

Говоря о возможном "втором фронте" против России, обычно имеют в виду Польшу с Литвой на белорусской границе или Азербайджан с Турцией в Закавказье.

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Комментарии
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Коська
А пусть Россия продолжает УСИЛЕННО заглядывать в ЖОПУ &quot;братьям&quot; и потакать ихним хотелкам. Одна уже приносит &quot;колоссальную&quot; помощь стране, на территории формируется ТРЕХМИЛЛИОННАЯ ВОЕНИЗИРОВАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДЛЯ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО РАЗВАЛА СТРАНЫ ИЗНУТРИ!!! ЖДЕМс, когда кто то там на верху ПРОЗРЕЕТ!!! ХОТЯ...........
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1 д.
59
Они партнеры! Пу.В.В.
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1 д.
Коська
Ну, конечно, а КТО ЖЕ ИСЧИЙО???
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1 д.

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