Говоря о возможном "втором фронте" против России, обычно имеют в виду Польшу с Литвой на белорусской границе или Азербайджан с Турцией в Закавказье.
"Бей русских!": Вчерашние союзники втыкают нож в спину России
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Коська
А пусть Россия продолжает УСИЛЕННО заглядывать в ЖОПУ "братьям" и потакать ихним хотелкам. Одна уже приносит "колоссальную" помощь стране, на территории формируется ТРЕХМИЛЛИОННАЯ ВОЕНИЗИРОВАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДЛЯ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО РАЗВАЛА СТРАНЫ ИЗНУТРИ!!! ЖДЕМс, когда кто то там на верху ПРОЗРЕЕТ!!! ХОТЯ...........
Ответить
1 д.
59
Они партнеры! Пу.В.В.
Ответить
1 д.
Коська
Ну, конечно, а КТО ЖЕ ИСЧИЙО???
Ответить
1 д.
Свежие комментарии