Зуб капибары возрастом 9 млн лет изменил представления о прошлом пустыни Атакама

Окаменелый зуб капибары возрастом около 9 млн лет обнаружили в пустыне Атакама на севере Чили. Находка указывает, что в прошлом этот район мог быть значительно влажнее, хотя Атакаму долго считали засушливой уже около 40 млн лет.