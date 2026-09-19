Зуб капибары возрастом 9 млн лет изменил представления о прошлом пустыни Атакама

Окаменелый зуб капибары возрастом около 9 млн лет обнаружили в пустыне Атакама на севере Чили. Находка указывает, что в прошлом этот район мог быть значительно влажнее, хотя Атакаму долго считали засушливой уже около 40 млн лет.
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