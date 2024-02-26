Дефицит кадров и складских площадей: что ждет российский рынок автоперевозок в 2024 году

— Владимир, ваша компания на рынке уже три десятилетия, как, на ваш взгляд, сегодня выглядит рынок автоперевозок? — После падения к концу 2022‑го года рынок автоперевозок восстановился, сумел адаптироваться под меняющиеся обстоятельства и продолжить свое развитие.