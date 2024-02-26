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Дефицит кадров и складских площадей: что ждет российский рынок автоперевозок в 2024 году

Дефицит кадров и складских площадей: что ждет российский рынок автоперевозок в 2024 году

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