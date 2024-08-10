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Отключить Ютуб — правильное решение

Отключить Ютуб — правильное решение

Наконец-то в России отрубили Ютуб. Да, это неудобно, да, там немало полезных фильмов, лекций, архивных видео, но всё это ни в какое сравнение не идёт с тем, какой вред наносила западная пропаганад посредством Ютуба.

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Комментарии
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Нина Бакалина
Отключение  Ю Тюба  это  нарушение  прав  человека,  если  ты  дебил,  так  им  и  будешь  в  жизни.  Власть  не  хочет  слышать  правду  о  Володиных,  МО,  воровстве  во  всех  эшелонах  власти.  Не  хочет,  чтобы  хвалили  Белоусова  и  ему  подобных  людей.   Я  возмущена,  что  народу  закрывают  рот.
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2 час.
игорь petroff
ну ТУПАЯ!!!
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1 час.
СМ
Сергей Маруга
Ну так и рубите пропаганду, а хочу посмотреть как сделали речной Дровокол, тругогиб
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44 мин.

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