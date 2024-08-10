Наконец-то в России отрубили Ютуб. Да, это неудобно, да, там немало полезных фильмов, лекций, архивных видео, но всё это ни в какое сравнение не идёт с тем, какой вред наносила западная пропаганад посредством Ютуба.
Отключить Ютуб — правильное решение
Комментарии
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Нина Бакалина
Отключение Ю Тюба это нарушение прав человека, если ты дебил, так им и будешь в жизни. Власть не хочет слышать правду о Володиных, МО, воровстве во всех эшелонах власти. Не хочет, чтобы хвалили Белоусова и ему подобных людей. Я возмущена, что народу закрывают рот.
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2 час.
игорь petroff
ну ТУПАЯ!!!
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1 час.
СМ
Сергей Маруга
Ну так и рубите пропаганду, а хочу посмотреть как сделали речной Дровокол, тругогиб
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44 мин.
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