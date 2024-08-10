Отключить Ютуб — правильное решение

Нина Бакалина

Отключение Ю Тюба это нарушение прав человека, если ты дебил, так им и будешь в жизни. Власть не хочет слышать правду о Володиных, МО, воровстве во всех эшелонах власти. Не хочет, чтобы хвалили Белоусова и ему подобных людей. Я возмущена, что народу закрывают рот.