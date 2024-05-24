Мир существенно меняется. Путину не верят. Норвежцы хотят арестовать Нетаньяху

Natalija Osminina

Не русские его заберут, а эти города будут проситься в Россию. Зачем тратить на них кровь? Разрушать, а потом отстраивать, вызывая ненависть половины из оставшихся в живых жителей? Зачем давать врагам повод для распространения слухов, что все голосовали под дулом пистолета? Наступает такое время, когда быть принятым в состав России будет не только великая честь, но еще и гарантия, что не сдохнешь от голода и тебя не убьют на улице за кусок хлеба. Так было всегда! Русь прирастала не только завоеваниями, но и принятием к себе многих народов, нуждающихся в защите от внешних врагов и хлебе насущном. Так зачем менять историческую программу? Россия сейчас показала себя сильной. Запад проиграл. И теперь все будут тянуться к сильному. И пусть каждый украинский город или область, которые замучаются жить в нищете и мародерстве, проводят референдум. А Россия их рассмотрит.