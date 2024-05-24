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Мир существенно меняется. Путину не верят. Норвежцы хотят арестовать Нетаньяху

Мир существенно меняется. Путину не верят. Норвежцы хотят арестовать Нетаньяху

Генерал Кривонос ( Украина) призвал не верить Путину, что он, Путин, не собирается брать Харьков.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Харьков русский город, русские его и заберут, как и Одессу. Только и всего.
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6 час.
ВД
Вовладар Даров
Вернее написать Путину стали верить ещё больше
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3 час.
Natalija Osminina
Не русские его заберут, а эти города будут проситься в Россию. Зачем тратить на них кровь? Разрушать, а потом отстраивать, вызывая  ненависть половины из оставшихся в живых жителей? Зачем давать врагам повод для распространения слухов, что все голосовали под дулом пистолета? Наступает такое время, когда  быть принятым в состав России будет не только великая честь, но  еще и  гарантия, что не сдохнешь от голода и тебя не убьют на улице за кусок хлеба. Так было всегда! Русь прирастала не только завоеваниями, но  и принятием  к себе многих народов, нуждающихся в защите  от внешних врагов и  хлебе насущном.  Так зачем менять историческую программу? Россия сейчас  показала себя сильной. Запад проиграл. И теперь все будут тянуться к сильному. И пусть каждый украинский город или область, которые замучаются жить в нищете и мародерстве, проводят референдум. А Россия их рассмотрит.
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2 час.

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