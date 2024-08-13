Жителей Николаева поразила неизвестная болезнь

Вспышка неизвестной болезни зафиксирована в Николаеве. Симптомы похожи на признаки отравления, но украинские медики назвали болезнь «новым ковидом», рассказал координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
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