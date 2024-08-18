Foreign Policy, США. Американский "эксперт" заявил, что Россия уже уничтожила единую Европу

В кризисе европейского единства виновата, разумеется, Россия, пишет FP. По непогрешимому мнению автора, именно Москва, используя своих агентов влияния в лице мифических "ультраправых", посеяла семена раздора в дивном европейском саду.
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