БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Foreign Policy, США. Американский "эксперт" заявил, что Россия уже уничтожила единую Европу

Foreign Policy, США. Американский "эксперт" заявил, что Россия уже уничтожила единую Европу

В кризисе европейского единства виновата, разумеется, Россия, пишет FP. По непогрешимому мнению автора, именно Москва, используя своих агентов влияния в лице мифических "ультраправых", посеяла семена раздора в дивном европейском саду.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Это на сколько надо политикам, чиновникам ненавидеть свои государства и народ, что сами своими руками добровольно, взяли лопаты и стали копать могилы своей экономике, а за одно и народ живьем закапывать из за европейского гуманизма... Извращенцы и мазохисты, гробовщики фанатики а не элиты... Но это выбор они сделали сами добровольно, ну что же в добрый путь...
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