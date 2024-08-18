Foreign Policy, США. Американский "эксперт" заявил, что Россия уже уничтожила единую Европу

АНГЕЛ АНГЕЛ

Это на сколько надо политикам, чиновникам ненавидеть свои государства и народ, что сами своими руками добровольно, взяли лопаты и стали копать могилы своей экономике, а за одно и народ живьем закапывать из за европейского гуманизма... Извращенцы и мазохисты, гробовщики фанатики а не элиты... Но это выбор они сделали сами добровольно, ну что же в добрый путь...