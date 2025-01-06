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Китай

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Журналист "Известий" погиб при атаке украинского дрона в ДНР

Москва, 5 января /Синьхуа/ -- Внештатный корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов погиб при ударе украинского FPV-дрона по гражданской машине на трассе Донецк-Горловка, журналист РИА Новости и еще четверо сотрудников СМИ ранены.

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