Журналист "Известий" погиб при атаке украинского дрона в ДНР

Москва, 5 января /Синьхуа/ -- Внештатный корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов погиб при ударе украинского FPV-дрона по гражданской машине на трассе Донецк-Горловка, журналист РИА Новости и еще четверо сотрудников СМИ ранены.
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