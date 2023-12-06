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Сдался сам: в Эрмитаже завершилась операция по спасению кота

Сдался сам: в Эрмитаже завершилась операция по спасению кота

В Эрмитаже успешно завершилась спасательная операция по извлечению из воздуховода местного кота. Мурлыка сдался и вылез сам, сейчас его здоровью ничего не угрожает.

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