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Задержан Вадим Мошкович: основатель «Русагро» и миллиардер из списка Forbes

Задержан Вадим Мошкович: основатель «Русагро» и миллиардер из списка Forbes

БлокнотРУ В отношении основателя агрохолдинга «Русагро» Вадима Мошковича возбуждено уголовное дело, а в офисах компании в Москве, Белгороде, Саратове и Тамбове прошли обыски.

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