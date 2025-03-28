В США предложили новый концепт для системы ПВО «Золотой купол»

Концепт системы «Brilliant Swarms» / © Booz Allen Hamilton По словам руководителей компании, концепт, получивший название Brilliant Swarms, будет состоять из 2000 небольших аппаратов, работающих в связке на основе технологий искусственного интеллекта и машинного обучения.
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