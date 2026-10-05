Паскаль раскрыл место возможного погребения Леонида Телешева

Шансонье Леонид Телешев, скончавшийся 4 октября в возрасте 65 лет от онкологии, вероятно, будет похоронен на Дмитрово-Черкасском кладбище в Твери рядом с Михаилом Кругом, как сообщил певец Паскаль.