Александра Горячкина получила награду премии «Герои PEOPLETALK – 2023»

В стенах Демонстрационного зала ГУМа состоялась первая церемония вручения премии столичного светского глянца «Герои PEOPLETALK – 2023», в рамках которой 12 главных лиц уходящего года, бросивших вызов самим себе и доказавших, что все возможно, получили особую награду.
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