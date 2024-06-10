Багатова: переедание шашлыка может привести к изжоге, тошноте и болям

Проблема заключается в специях, травах и добавках Переедание шашлыка способно привести к изжоге, отрыжке, тошноте и болям, но если употреблять его в умеренном количестве, то никакого вреда организму он не причинит, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Люберецкой областной больницы Калимат Багатова.