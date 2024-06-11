Трое сотрудников МЧС России получили ранения при тушении пожара в ДНР

На фоне продолжающихся боевых действий на востоке Украины трое сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям России (МЧС) получили ранения при тушении пожара в жилом доме в Докучаевском городском округе Донецкой Народной Республики (ДНР).
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