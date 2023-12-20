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TuttoMercatoWeb: «Аталанта» не планирует продавать Миранчука зимой

TuttoMercatoWeb: «Аталанта» не планирует продавать Миранчука зимой

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук не покинет клуб в зимнее трансферное окно. Как сообщает TuttoMercatoWeb, Миранчук является одним из претендентов на статус игрока стартового состава во второй части сезона Серии А.

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