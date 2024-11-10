МЧС предупредило об ухудшении погоды в Петербурге 11 ноября

Ночью и утром ожидается сильный туман и плохая видимость Как сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу, в понедельник, 11 ноября в Петербурге ожидается сильный туман и ухудшение видимости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии