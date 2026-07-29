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В Салехарде закрыли аварийный Дом культуры «Рыбник»

В Салехарде закрыли аварийный Дом культуры «Рыбник»

В Салехарде здание ДК «Рыбник», построенное в 80-х годах, признали небезопасным. Было принято решение закрыть объект из-за выявленных признаков аварийного состояния, сообщили в «Максе» городской администрации.

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