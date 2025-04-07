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5 вещей, которые могут вас убить в весеннем лесу

5 вещей, которые могут вас убить в весеннем лесу

Пригревающее яркое весеннее солнышко, теплый ветер, гоняющий белоснежные облака по голубому небу, пение птиц, запах первой травы и липких глянцевых листочков – согласитесь, весна кажется идеальнейшим временем для долгих прогулок и вылазок на природу.

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