Индийские железные дороги завершили электрификацию 70,3 тыс. км из 70,5 тыс. км сети широкой колеи. По состоянию на 30 сентября 2026 года неэлектрифицированными оставались 191 км путей в штатах Карнатака, Ассам и Гоа.