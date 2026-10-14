Индийские железные дороги завершили электрификацию 70,3 тыс. км из 70,5 тыс. км сети широкой колеи. По состоянию на 30 сентября 2026 года неэлектрифицированными оставались 191 км путей в штатах Карнатака, Ассам и Гоа.
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