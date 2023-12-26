Лещенко поддержал возможный переход Лесового из "Динамо" в "Маккаби"

Народный артист РСФСР и болельщик "Динамо" Лев Лещенко поделился мнением о возможном переходе полузащитника московского клуба Даниила Лесового в "Маккаби" из Хайфы, заявив, что такими шансами надо пользоваться.
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