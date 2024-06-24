В Петербурге 7% родителей считают младших детей самыми успешными

В Санкт-Петербурге каждый пятый родитель считает, что старший ребенок в семье успешнее младшего. Согласно опросу, проведенному сервисом SuperJob в Петербурге, большинство родителей не видят явной разницы в успехах своих детей — будь то образование или начало карьеры.