Срочников могут привлечь к тушению пожаров: зачем МЧС расширяет воинские подразделения противопожарной службы Елена ГалицкаяЗаконопроект, одобренный Госдумой в первом чтении, предполагает расширение возможностей Федеральной противопожарной службы за счет военнослужащих по призыву.
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