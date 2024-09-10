Интерес иностранных разработчиков к платформе RuStore за год вырос в 4 раза

Отечественная платформа для распространения игр и приложений RuStore в течение года увеличила присутствие иностранных разработчиков в 4 раза, заявил руководитель RuStore Дмитрий Панкрушев во время выступления на форуме Kazan Digital Week, 10 сентября сообщается в пресс-релизе компании VK.