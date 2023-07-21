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  • ПавелЗзаварзин
    Это дерьмо давно должно быть в зоне.Следствие попроси...
  • Лаврентий Палыч Берия
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  • HotRS
    Он, как любитель реконструкций, оторвался от действительности и не понял, что игры закончились.Следствие попроси...

Трамп заявил, что идея присоединения Украины к НАТО безумна, а политика Байдена грозит началом третьей мировой войны

Трамп заявил, что идея присоединения Украины к НАТО безумна, а политика Байдена грозит началом третьей мировой войны

Политика администрации действующего президента Соединенных Штатов Америки Джозефа Байдена грозит началом третьей мировой войны, а идея присоединения Украины к НАТО - безумна.

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