Русская весна

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Пожар гражданской освободительной войны на Украине разгорается, что делать?

Пожар гражданской освободительной войны на Украине разгорается, что делать?

Война России с Украиной, которую всеми силами проталкивал Запад, разразилась. Необходимость избавить россиян Донбасса от геноцида неизбежно привела к войне с украинский хунтой, которую морально и материально всеми силами поддерживают Запад и США.

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