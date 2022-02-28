Пожар гражданской освободительной войны на Украине разгорается, что делать?

Война России с Украиной, которую всеми силами проталкивал Запад, разразилась. Необходимость избавить россиян Донбасса от геноцида неизбежно привела к войне с украинский хунтой, которую морально и материально всеми силами поддерживают Запад и США.
Война России с Украиной, которую всеми силами проталкивал Запад, разразилась. Необходимость избавить россиян Донбасса от геноцида неизбежно привела к войне с украинский хунтой, которую морально и материально всеми силами поддерживают Запад и США.
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