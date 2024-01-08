На Украине оправдались за невысокий процент сбитых российских ракет

ВСУ не смогли сбить большое количество баллистических ракет из-за нехватки ЗРК Patriot. С таким заявлением выступил спикер ВВС Украины Юрий Игнат, который ответил, почему на Украине малый процент сбытых ракет ВС РФ.
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