70% жилого фонда уже отапливаются в Пензе

На очередном совещании штаба, посвященному подготовке к зимнему периоду и проведенном главой Пензы Александром Басенко, министром ЖКХ и ГЗН Пензенской области Михаилом Панюхиным и замглавы городской администрации Ярославом Щигоревым, были рассмотрены важные вопросы, связанные с началом отопительного сезона.