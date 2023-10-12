70% жилого фонда уже отапливаются в Пензе

На очередном совещании штаба, посвященному подготовке к зимнему периоду и проведенном главой Пензы Александром Басенко, министром ЖКХ и ГЗН Пензенской области Михаилом Панюхиным и замглавы городской администрации Ярославом Щигоревым, были рассмотрены важные вопросы, связанные с началом отопительного сезона.
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