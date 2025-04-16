Россия запускает стратегию развития биоэкономики к 20 мая 2025

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил министерствам до 20 мая рассмотреть целесообразность подготовки программного документа (стратегии, доктрины или концепции) для развития биоэкономики в стране, сообщили в пресс-службе правительства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии