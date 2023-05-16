Аргументы недели

98 650 подписчиков

Бег в мешках по турецки

Бег в мешках по турецки

Выборы, которые 14 мая состоялись в Турции, посрамили злопыхателей действующего президента этой солнечной страны, большого друга российского народа товарища Эрдогана.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх