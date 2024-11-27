Музыкальное развлечение ´Осенний калейдоскоп´.

6 ноября в учреждении дошкольного образования прошли музыкальные развлечения ´Осенний калейдоскоп´ с целью с оздания у воспитанников средних групп №4 и №10 радостного, веселого настроения, р азвитие певческих и ритмических способностей с помощью разнообразных видов музыкальной деятельности.
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