Музыкальное развлечение ´Осенний калейдоскоп´.

6 ноября в учреждении дошкольного образования прошли музыкальные развлечения ´Осенний калейдоскоп´ с целью с оздания у воспитанников средних групп №4 и №10 радостного, веселого настроения, р азвитие певческих и ритмических способностей с помощью разнообразных видов музыкальной деятельности.