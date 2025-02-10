Осужденным ИК-16 предложили помощь в социальной адаптации после освобождения

Пресс-служба ГУФСИН BrisperВ исправительную колонию №16 (г. Краснотурьинск) ГУФСИН России по Свердловской области с визитом прибыли вице-президент благотворительного фонда «НИКА» Дмитрий Алёшин и руководитель Центра ресоциализации «Опора» Александр Золотарёв, сообщили в пресс-службе ГУФСИН.
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