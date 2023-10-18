12 миллионов молоди муксуна пополнили акваторию реки Обь

Специалисты Собского рыбоводного завода планируют увеличить эту цифру в два раза следующим летом. К концу года они надеются заготовить 50 миллионов икринок муксуна, чтобы пополнить воды Обь-Иртышского бассейна десятками миллионов мальков ценной рыбы.
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