В Крыму рассказали о правилах работы региональных СМИ в условиях спецоперации

Начальник управления информационной политики Мининформа Крыма Виктория Орёл выступила с темой «Работа пресс-служб органов власти и региональных СМИ в условиях СВО» на форуме Южного федерального округа «Практика СМИ в укреплении межнациональных отношений».
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